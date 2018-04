Rússia considera intervir no leste da Ucrânia Rússia irá considerar os inúmeros pedidos para intervir no leste da Ucrânia e "proteger os civis pacíficos" após os confrontos observados na região, afirmou o Ministério de Relações Exteriores do País. "Houveram inúmeros pedidos para a Rússia proteger os civis pacíficos. Esses apelos serão considerados", informou a pasta. A declaração, um dia antes do referendo sobre a secessão da Crimeia, eleva a preocupação da comunidade internacional com relação às intenções russas na Ucrânia oriental.