Rússia construirá usinas nucleares no Irã Ignorando as acusações dos Estados Unidos de que estaria tentando construir armas nucleares, o Irã informou hoje ter fechado um contrato com a Rússia para a construção de novas usinas nucleares. Outros dois países europeus também estão interessados em participar do projeto. A Rússia está reconstruindo o primeiro reator nuclear do Irã, cuja construção, iniciada pela Alemanha Oriental, foi interrompida durante a Revolução Islâmica, em 1979.