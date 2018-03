Rússia continuará ajudando programa militar do Irã Ignorando as pressões dos Estados Unidos, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que continuará a auxiliar o Irã no desenvolvimento do programa militar. "Não vamos deixar que a questão da proliferação nuclear seja usada para impedir negócios entre companhias russas e o Irã", disse o presidente à BBC, frisando a natureza econômica da ajuda. Segundo Putin, o presidente do Irã, Mohammad Khatami, telefonou para ele na última quarta-feira para assegurar que está pronto para assinar quaisquer protocolos requeridos pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Às vésperas da visita à Grã-Bretanha ? a primeira de um líder russo desde 1874 ? Putin disse que vai insistir, em sua audiência de meia hora com o primeiro-ministro Tony Blair, para que os milionários contratos petrolíferos de empresas russas com o Iraque ? firmados sob o governo de Saddam Hussein ? sejam honrados.