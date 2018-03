Rússia convoca embaixadores para reunião sobre caso de ex-espião, mas britânico não comparece

MOSCOU - A Rússia convocou para esta quarta-feira, 21, os embaixadores estrangeiros credenciados em seu território para explicar seu ponto de vista sobre o caso de Serguei Skripal, ex-agente duplo envenenado na Inglaterra junto com sua filha, Yulia. O embaixador do Reino Unido país informou, no entanto, que não compareceria à reunião no ministério russo das Relações Exteriores.

Esta decisão foi criticada pelo Kremlin, que a entendeu como um indicativo de que Londres não quer ouvir sua versão sobre o ocorrido. Moscou levaria para a reunião "autoridades e especialistas do departamento responsável pelas questões de não-proliferação e controle de armas" do ministério russo das Relações Exteriores, segundo a porta-voz do ministério, Maria Zakharova.

"O ponto de vista russo será exposto aos representantes oficiais dos Estados estrangeiros. Suas possíveis perguntas serão respondidas e a Rússia formulará suas próprias questões" neste caso, apontou.

Zakharova destacou que a Rússia já explicou a postura do país sobre o caso no Conselho de Segurança da ONU, na Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) e na Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE).

"Infelizmente, até agora, apesar das várias solicitações ao Reino Unido, ninguém sabe que substância foi utilizada em Salisbury", afirmou Zakharova, citando a cidade onde Skripal foi envenenado.

O envenenamento de Skripal provocou uma grave crise nas já tensas relações entre Moscou e os países ocidentais e resultou na expulsão de 23 diplomatas russos do território britânico e na suspensão dos contatos bilaterais.

Em resposta, a Rússia, que defende sua inocência, anunciou a expulsão de diplomatas britânicos e pôs fim às atividades do British Council, a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e educacionais.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou que Skripal e sua filha foram envenenados com o agente tóxico de fabricação russa "novichok" e acusou o Kremlin pelo ocorrido. Após vencer as eleições no domingo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia não possui esse agente.

"Não temos esses meios na Rússia. Nós destruímos todo o nosso arsenal químico sob a supervisão de observadores internacionais. Se fosse uma substância tóxica para a guerra, as pessoas morreriam no ato. É isso que nos vêm à cabeça", explicou Putin.

"Qualquer pessoa comum entende que é uma tolice, um delírio, algo sem sentido que alguém na Rússia permita tais atos nas vésperas das eleições presidenciais e da Copa do Mundo", afirmou o presidente. "É totalmente impensável", frisou Putin.

O vice-ministro de Relações Exteriores da Rússia, Serguei Riabkov, reiterou nesta quarta a postura do Kremlin, ao afirmar que o país, mesmo na União Soviética, nunca desenvolveu a substância novichok.

Por outro lado, cientistas russos que trabalhavam na época da Guerra Fria desmentiram essas afirmações oficiais e garantiram que a Rússia desenvolveu o novichok e não descartaram a possibilidade de o componente ser sintetizado em outros países. / AFP e EFE