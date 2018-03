Rússia critica ataques aéreos no Iraque O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou comunicado em que critica os Estados Unidos e a Grã-Bretanha pela intensificação dos ataques aéreos nas chamadas "zonas de exclusão aérea" do Iraque. "Em Moscou, os informes sobre os ataques aéreos contínuos e crescentes por aviões norte-americanos e britânicos nas chamadas ´zonas de exclusão aérea´ causam preocupação", diz o comunicado. O texto acrescenta que os ataques constituem uma violação das resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo as quais a soberania e a integridade territorial do Iraque devem ser preservadas. "Não existe nenhuma justificativa para essas atividades neste momento, quando os esforços da comunidade internacional estão centrados em reduzir as tensões no Golfo Pérsico e em assegurar uma solução político-diplomática para o problema iraquiano", diz o comunicado. As "zonas de exclusão aérea" são regiões no norte e no sul do Iraque nas quais a Força Aérea iraquiana está proibida de atuar desde a Guerra do Golfo, em 1991. Elas foram estabelecidas para impedir que o regime de Saddam Hussein atacasse minorias étnico-religiosas (curdos no norte e xiitas no sul).