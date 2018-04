Rússia critica evento do Dia D por menosprezar URSS Líderes ocidentais menosprezaram os sacrifícios da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) durante a celebração, no dia 6 de junho, do 65º aniversário do desembarque de tropas aliadas na Normandia - episódio conhecido como "Dia D" -, criticou hoje a Rússia. A queixa foi feita por Andrei Nesterenko, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, durante entrevista concedida em Moscou.