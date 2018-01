Rússia critica relatório americano sobre direitos humanos A Rússia criticou o relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado dos EUA nesta sexta-feira, 9, dizendo que a avaliação sobre os russos foi direcionada segundo os interesses americanos. Uma declaração veiculada pelo Ministério de Relações Exteriores da Rússia acusa Washington de estereotipar problemas e sugere que os Estados Unidos tenta ensinar um valor moral ao mundo que não pratica, violando os direitos humanos de cidadãos de diversas nações. "O relatório não é objetivo, politizado e muitas confrontações", disse a Rússia em declaração. "A percepção sobre os russos é tendenciosa e possui informações desatualizadas sobre a real situação do país." A declaração não citou nenhuma parte específica do relatório americano, que foi divulgado na semana passada. O relatório americano diz que os direitos humanos na Rússia foram deteriorados desde que o governo do presidente russo, Vladimir Putin, centralizou o poder, restringindo o livre discurso e matando civis na Chechênia. A Rússia critica este relatório todos os anos, dizendo que ele é estruturado apenas com base nos interesses americanos.