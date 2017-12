Rússia define datas para eleições A Comissão Central Eleitoral da Rússia propôs nesta sexta-feira datas para as próximas eleições presidenciais e parlamentares no país. Alexander Veshnyakov, presidente da comissão, disse que as eleições parlamentares deverão ocorrer em 14 de dezembro de 2003. O pleito presidencial está previsto para 14 de março de 2004. As datas devem ser aprovadas pela Duma, a câmara baixa do Parlamento russo, informou a assessoria de imprensa da comissão eleitoral.