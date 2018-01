Rússia detém jornalistas que cobriam tragédia de Beslan A detenção de diversos jornalistas que viajaram para cobrir a crise e reféns na cidade de Beslan, no sul da Rússia, levanta novas preocupações quanto à liberdade de imprensa num país onde o governo já controlou toda a mídia, alertam grupos de observação da imprensa. Há até mesmo a suspeita de que uma repórter tenha sido envenenada quando se dirigia à cena da tragédia onde mais de 340 pessoas, na maioria crianças, foram mortas. Anna Politkovskaya, uma importante jornalista que cobre a guerra na Chechênia para o jornal Novaya Gazeta, adoeceu a caminho de Beslan. Sergei Sokolov, um dos editores do jornal, diz que ela só tomou chá no avião em que viajava. Politkovskaya é conhecida por sua postura crítica do comportamento brutal das tropas russas na Chechênia. O Comitê para Proteção de Jornalistas, grupo baseado em Nova York, se disse alarmado pelos informes de que ela teria sido envenenada. O correspondente Andrei Babitsky, da americana Rádio Liberdade, foi detido no aeroporto de Moscou e impedido de viajar para o sul da Rússia, acusado de transportar explosivos. Nenhuma bomba foi encontrada mas, segundo o editor Vladimir Baburin, dois homens envolveram Babitsky numa briga, fazendo com que ele fosse preso. De acordo com o editor, os homens eram seguranças do aeroporto, com ordens de criar problema e impedir o jornalista de viajar. A organização Repórteres Sem Fronteiras informa que dois repórteres de TV da Geórgia estão detidos pela polícia em Beslan desde sábado, e foram impedidos de cobrir o desfecho da tragédia na cidade. Ontem, autoridades russas prenderam o chefe da sucursal de Moscou da TV Al-Arabiya, que voltava de Beslan.