Rússia devolve à Itália restos mortais de 121 soldados

Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 250 mil italianos foram enviados pelo ditador Benito Mussolini para ajudar as tropas da Alemanha na invasão da União Soviética, mas os soldados não contavam com roupas e calçados adequados para suportar o inverno russo. Cerca de 70 mil soldados italianos da chamada Armata Italiana in Russia (Exército Italiano na Rússia) nunca regressaram da desastrosa invasão. Desde o colapso soviético, em 1991, Moscou e Roma trabalham juntas para identificar e devolver à Itália os restos mortais dos soldados.