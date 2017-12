Rússia diz estar pronta para discutir reestruturação de dívida da Venezuela

MOSCOU - O Kremlin disse nesta quarta-feira,4, estar preparado para discutir uma possível reestruturação da dívida da Venezuela com a Rússia, se Caracas levantar a questão em conversas futuras.

+ Papa recebe o cardeal de Caracas para conversar sobre a Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mencionou mais cedo nesta quarta a possibilidade de a dívida de seu país com a Rússia ser reestruturada. Falando em um fórum de energia em Moscou, Maduro disse que Caracas irá, no entanto, cumprir com todas as usas obrigações de dívida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maduro encontrará com o presidente russo, Vladimir Putin, para conversas ainda nesta quarta-feira.

“Se essa questão for levantada pelos nossos parceiros venezuelanos, então certamente será discutida”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. “Essa questão certamente precisa de uma discussão séria”. / REUTERS