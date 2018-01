Rússia diz que líder checheno "dirigiu" massacre em escola O ministro russo das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, disse que o líder rebelde radical checheno Shamil Basayev dirigiu a tomada de reféns em uma escola no sul da Rússia que deixou mais de 340 mortos, na maioria crianças. "Sei com certeza que Shamil Basayev dirigiu diretamente essa operação", afirmou o ministro, de acordo com a transcrição de uma entrevista à Al-Jazira divulgada pelo governo. Outras autoridades russas disseram ter provas ligando Basayev ao ataque contra a escola da Ossétia do Norte, mas a declaração de Lavrov foi a acusação mais clara contra o líder rebelde, autor de vários atentados contra a Rússia e considerado o terrorista mais procurado do país. Lavrov também declarou que a afirmação de que havia árabes entre os seqüestradores da escola está confirmada. Até o momento, autoridades russas não forneceram evidências em apoio à alegação de que dez dos terroristas que atacaram na Ossétia do Norte seriam de origem árabe.