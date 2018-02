Rússia diz que reconhecerá eleições na Ucrânia

"Resultados preliminares indicam que os ucranianos votaram", disse, acrescentando que em sua opinião a eleição foi marcada por numerosas irregularidades, mas que "a votação ocorreu".

A Ucrânia realizou a sua primeira eleição parlamentar desde que uma revolta popular derrubou o presidente Viktor Yanukovich, favorável à Rússia, em fevereiro deste ano. Apesar da contagem de votos ainda não ter encerrado em Kiev, resultados preliminares baseados em mais da metade dos votos mostram que os partidos pró-Ocidente devem vencer o pleito.

"Eu tenho certeza de que teremos alguém com quem conversar no novo Parlamento e no governo", disse Lavrov. Fonte: Associated Press.