Rússia diz que sanções dos EUA ameaçam 'destruir perspectivas de normalização'

"O que está acontecendo não entra no sentido comum. Os autores e patrocinadores desse projeto de lei dão um passo muito grande em direção a uma destruição das perspectivas de normalização das relações com a Rússia", disse Ryabkov à agência pública TASS.

O representante do Kremlin ainda afirmou que as medidas norte-americanas não abrem espaço para qualquer avanço no diálogo em um futuro próximo. / Reuters e EFE