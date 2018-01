Rússia diz que usina nuclear iraniana está "no prazo" Uma usina nuclear construída por russos no Irã, que vem causando preocupação no governo dos Estados Unidos, entrará em funcionamento ?no prazo?, segundo a Agência Russa de Energia Atômica. A declaração foi emitida depois que o ministro de Energia Atômica da Rússia, Alexander Rumyantsev, com o chefe adjunto da Organização Iraniana de Energia Atômica, Asadullah Saburi, segundo a agência ITAR-Tass. O ministério informou que o cronograma de trabalhos foi ajustado, mas que o primeiro reator começaria a operar dentro do prazo. A instalação nuclear, a primeira do Irã, deve começar a operar em 2004. Os EUA expressaram receio de que a usina, de US$ 800 milhões, possa ser usada para desenvolver armas nucleares, alegações que a Rússia vem repudiando.