Rússia diz que vai reagir militarmente a escudo dos EUA Comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirma que o país vai "reagir" com "recursos militares" caso os EUA prossigam com o plano de instalar um sistema de mísseis perto de suas fronteiras. "Se um sistema estratégico antimísseis for instalado perto de nossas fronteiras, seremos forçados a reagir não de modo diplomático, mas com recursos militares", diz o anúncio. O comunicado foi divulgado pouco depois de a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, anunciar em Praga um acordo para a instalação de uma base de radares militares dos EUA em território checo. Essa base integraria um sistema supostamente defensivo que incluiria bases de mísseis em outros países que fazem fronteira com a Rússia, como a Polônia.