Rússia diz ter recebido dos EUA proposta sobre escudo O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou ontem que os EUA fizeram novas propostas relacionadas aos planos de Washington de instalar um escudo antimíssil na Europa Oriental. "Os americanos nos enviaram uma proposta escrita e estamos estudando", disse Andrei Krivtsov, porta-voz da chancelaria russa, que não deu detalhes sobre quais seriam as sugestões americanas. O governo americano quer instalar mísseis interceptadores na Polônia e um sistema de radares na República Checa. De acordo com a Casa Branca, o projeto serviria para conter um eventual ataque nuclear do Irã à Europa. A Rússia é contra o projeto e acusa Washington de querer espionar o país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que já ameaçou posicionar mísseis na Bielo-Rússia e retirar-se de tratados de desarmamento, afirmou na terça-feira que o país não ficaria de braços cruzados diante da expansão americana na direção de suas fronteiras. Recentemente, porém, Putin parece ter ganhado um novo aliado: o novo governo da Polônia. Ontem, um dia depois de o novo premiê polonês, Donald Tusk, dizer que vai rever a autorização para que os americanos instalem o escudo antimíssil no país, Putin admitiu voltar a comprar carne da Polônia, numa clara tentativa de reaproximação com Varsóvia. EXPLOSÃO Pelo menos cinco pessoas - entre elas uma criança - morreram ontem na explosão de um ônibus de passageiros na república da Ossétia do Norte, na região do Cáucaso, no sul da Rússia. O Ministério do Interior russo não se pronunciou oficialmente, mas a polícia local acredita tratar-se de um atentado terrorista. REUTERS E AP