Rússia e China defendem solução pacífica O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Igor Ivanov, e seu colega chinês, Tang Jiaxuan, divulgaram comunicado conjunto dizendo que a guerra contra o Iraque "ainda pode ser evitada". "Ambos os lados reiteram sua determinação de realizar todos os esforços para promover uma solução política para a questão do Iraque", disse Xinhua. O comunidado diz ainda que o "desejo de paz da maioria da comunidade internacional deve ser respeitado". O presidente dos EUA, George W. Bush, deverá conversar hoje ao telefone com o presidente russo, Vladmir Putin. As informações são das agências internacionais. Parlamento turco vota sábado entrada de tropas dos EUA O partido do governo turco, Partido do Desenvolvimento e Justiça, disse a seus deputados hoje que o Parlamento realizará sessão especial no sábado para discutir a entrada das tropas norte-americanas no país, afirmou o vice-presidente do partido, Salih Kapusuz. O Parlamento trabalha normalmente de terça-feira a quinta-feira.