Rússia e China emperram moção da ONU contra Síria O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) discutirá hoje uma condenação formal à Síria pela reação violenta do regime do presidente Bashar Assad contra manifestações que exigem reformas democráticas. Ontem, China e Rússia - países com poder de veto no órgão máximo das Nações Unidas - entraram no caminho de americanos e europeus e impediram que fosse adotada uma resolução contra Damasco.