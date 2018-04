Rússia e China pedem à Coreia do Norte que volte a negociar

A Rússia e a China manifestaram nesta quarta-feira, 17, séria preocupação com a tensão na Península Coreana e conclamaram a Coreia do Norte a retornar às negociações multilaterais sobre seu programa nuclear. Por meio de comunicado, os governos de ambos os países também comentaram o programa nuclear iraniano.

Os presidentes da China, Hu Jintao, e da Rússia, Dmitri Medvedev, defenderam a retomada das conversações e nota divulgada depois de uma reunião entre ambos ocorrida nesta quarta em Moscou. "Os dois presidentes defenderam a pronta retomada das negociações de seis lados" para a solução da crise nuclear norte-coreana, diz a declaração conjunta divulgada ao término da reunião entre Hu e Medvedev.

O documento pede para que todos os participantes das negociações multilaterais "cumpram com as obrigações contraídas na declaração de Pequim" de fevereiro de 2005, na qual Pyongyang se comprometeu a suspender seu programa nuclear em troca de ajuda econômica e fornecimento de energia.

Além disso, os dois chefes de Estado "expressaram sua séria preocupação pela situação na Península Coreana e sublinharam que a resolução 1874 adotada pelo Conselho de Segurança da ONU procura fortalecer a regra político-diplomática do conflito".

"Rússia e China se mostram dispostos a contribuir para uma redução da tensão no nordeste da Ásia e defendem continuar com os esforços de todas as partes para regular o conflito por meios pacíficos", afirma o texto.

As negociações multilaterais, paralisadas há meses, envolviam China, Estados Unidos, Japão e Rússia, além das Coreias do Norte e do Sul. A situação agravou-se há algumas semanas, quando a Coreia do Norte promoveu seu segundo teste nuclear.

Irã

Quanto ao programa nuclear iraniano, o documento assinala que "Rússia e China destacam que a conciliação em torno dessa questão só é possível por métodos político-diplomáticos". "É necessário recuperar a confiança da comunidade internacional no caráter exclusivamente pacífico do programa nuclear iraniano", aponta o texto.

Moscou e Pequim pedem para que "prossigam os esforços rumo ao começo do processo negociador com o Irã a fim de encontrar uma solução aceitável para a questão nuclear iraniano".

Rússia e China sempre se opuseram ao isolamento de Coreia do Norte e Irã devido a suas ambições nucleares, algo que o Ocidente considera como uma ameaça para a segurança mundial.

Medvedev e Hu se reuniram na terça-feira, 16, com o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, durante um fórum regional na Rússia no qual o parabenizaram por sua reeleição, denunciada como fraudulenta por opositores e alvo de protestos em território iraniano.

Ameaça aos EUA

Após a declaração do presidente americano Barack Obama afirmando que a Coreia do Norte é uma "ameaça grave" e que deve receber sanções da comunidade internacional, o país asiático advertiu por meio de sua agência estatal de notícias sobre uma retaliação "multiplicada por mil" caso os Estados Unidos e seus aliados o provoquem.

Reportagens de meios japoneses e sul-coreanos afirmam que Pyongyang prepara um local adicional para testes de mísseis de longo alcance que, segundo especialistas, poderiam atingir os EUA. Na terça-feira, o presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, e Obama se encontraram em Washington. Os dois líderes concordaram em buscar uma "aliança estratégica" para persuadir a Coreia do Norte a desmantelar todas suas armas nucleares.

Pyongyang afirma que suas bombas nucleares são uma forma de evitar ataques dos EUA e acusam o país de tramar com Seul a derrubada do regime norte-coreano. "Caso os EUA e seus seguidores infrinjam a soberania de nossa república um pouco que seja, nossos militares e o povo lançarão uma retaliação cem

ou mesmo mil vezes maior, com um ataque militar impiedoso", afirmou em um comentário o jornal estatal Minju Joson. O texto chamava ainda Obama de "hipócrita", por pregar por um mundo sem armas nucleares, enquanto seu país continua desenvolvendo essa tecnologia. "O programa nuclear não é um monopólio dos EUA."

Nesta quarta-feira, o jornal sul-coreano Dong-a Ilbo divulgou que Pyongyang começou a retirar dinheiro de suas contas bancárias no território chinês de Macau, por temer que esses ativos possam ser congelados por sanções da ONU.

Já o diário japonês Sankei afirma em sua edição desta quarta-feira que Pyongyang dá sinais de que prepara dois locais - Dongchang-ni, na costa noroeste, e Musudan-ni, na costa norte - para possíveis lançamentos de longo alcance. O jornal sul-coreano Chosun Ilbo divulgou informação similar, citando um

funcionário que pediu anonimato. Já segundo a agência sul-coreana Yonhap, há um cargueiro vazio partindo para esses dois lugares, o que seria uma forma de confundir as agências de inteligência internacionais.