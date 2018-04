Rússia e China pressionam Coreia do Norte

Os governos da Rússia e da China pediram ontem que a Coreia do Norte retorne à mesa de negociações para tratar de seu polêmico programa nuclear. O apelo conjunto é inesperado, pois vem de dois países-membros do Conselho de Segurança da ONU que costumam resistir à imposição de medidas mais duras contra Pyongyang. O pedido de Moscou e Pequim foi feito após o governo norte-coreano advertir que, se for provocado pelos EUA e seus aliados, eles sofrerão uma retaliação "mil vezes maior". Na terça-feira, o presidente americano, Barack Obama, prometeu pôr fim às ambições nucleares da Coreia do Norte e disse que a posição beligerante de Pyongyang era uma ameaça à segurança do mundo todo. A resposta à declaração de Obama veio na forma de um editorial no jornal norte-coreano Minju Joson: "Se os EUA ou seus aliados violarem nossa soberania nosso Exército e nosso povo lançará um ataque militar cem vezes ou até mil vezes maior." Em comunicado divulgado em Moscou, o presidente russo, Dmitri Medvedev, e seu colega chinês, Hu Jintao, disseram-se "seriamente preocupados com a tensão na Península Coreana" e pediram que sejam retomadas as conversações entre as seis partes - as Coreias, os EUA, Rússia, China e Japão. Segundo o documento, "Rússia e China estão prontos para trabalhar pelo fim da tensão no nordeste da Ásia e dissolver as divergências por meio de diálogo". A pressão chinesa e russa indica que os dois países estão ficando impacientes com as demonstrações de teimosia de Pyongyang. Além disso, com EUA e Coreia do Norte trocando acusações quase diariamente, Rússia e China parecem estar se posicionando como moderadores na disputa. Pequim e Moscou resistiam à proposta americana de impor sanções punitivas contra Pyongyang. Mas aceitaram um novo pacote de sanções do Conselho de Segurança, após o regime comunista fazer um segundo teste nuclear, em maio. Pyongyang conduziu sua primeira prova atômica em 2006. Na semana passada, o governo declarou que ampliará seu projeto nuclear, processando plutônio e enriquecendo urânio. COPA DO MUNDO Em meio à tensão com os EUA, a Coreia do Norte classificou-se ontem para a Copa do Mundo, após empatar por 0 a 0 com a Arábia Saudita. A única participação norte-coreana na Copa foi em 1966.