Rússia e China vetam na ONU sanções ao Zimbábue

Rússia e China vetaram nesta sexta-feira, 11, no Conselho de Segurança da ONU as sanções que seriam adotadas contra o regime do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, para forçá-lo a negociar com a oposição uma saída à crise. Veja também: Sanções prejudicariam diálogo no Zimbábue, diz África do Sul Oposição e governo iniciam negociações no Zimbábue ONU pedirá embargo de armas contra o Zimbábue, diz Brown A resolução redigida pelos Estados Unidos recebeu nove votos a favor, uma abstenção e cinco contra, entre eles os da Rússia e da China, membros permanentes do Conselho de Segurança e com poder de veto. O texto impunha ao Zimbábue um embargo de armas, além de um congelamento de bens e de uma proibição de viagens para Mugabe e 13 de seus principais colaboradores acusados de organizar uma campanha de violência política contra a oposição. Críticas O veto não agradou aos defensores da medida, que consideraram uma oportunidade perdida para apoiar a democracia no Zimbábue. "China e Rússia se colocaram ao lado de Mugabe e contra o povo do Zimbábue", disse o embaixador dos EUA na ONU, Zalmay Khalilzad. Já o embaixador britânico John Sawers se declarou "surpreendido" com o voto negativo russo, depois que o presidente Dimitri Medvedev assinasse na recente cúpula do Grupo dos Oito (G8, que agrupa os sete países mais desenvolvidos e a Rússia) uma declaração conjunta contra o regime de Mugabe. "O povo zimbabuano tem o direito de esperar que termine o pesadelo que estão passando, e hoje o Conselho de Segurança impediu isso", comentou. 'Intromissão' O embaixador da Rússia na ONU, Vitaly Churkin, classificou de "incorreta" as declarações do diplomata britânico e reiterou que o acordo do G8 não supunha um respaldo explícito às sanções. Churkin advertiu que a resolução "era uma tentativa de intromissão nos assuntos internos de um Estado" que não representa uma ameaça à paz internacional. "Faz tempo que vemos uma tendência por parte de alguns de conduzir o Conselho de Segurança além de suas funções, o que é excessivo e perigoso", comentou. As delegações que votaram contra a resolução também assinalaram sua preocupação com a possibilidade de que sua adoção atrapalhasse uma saída negociada à crise. "A China sempre sustentou que o melhor enfoque é o diálogo e a negociação e por isso as sanções não parecem levar à solução dos problemas", disse o embaixador da China nas Nações Unidas, Wang Gaungya. A África do Sul advertiu que as sanções atrapalhariam o reatamento das conversas realizadas na quinta-feira entre a oposição e o governo de Mugabe, com mediação do presidente sul-africano, Thabo Mbeki. "Estamos esperançosos com o compromisso das partes no Zimbábue de dialogar", disse o embaixador sul-africano na ONU, Dumisani Kumalo.