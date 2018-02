Rússia e China vetam resolução do Conselho da ONU sobre Síria Rússia e China vetaram uma resolução apoiada pelo Ocidente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira que ameaçava impor sanções a autoridades sírias caso elas não parassem de usar armas pesadas contra uma revolta e não retirassem tropas de cidades do país.