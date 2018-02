Rússia e EUA chegam a acordo sobre Genebra II

"Defendemos a realização da conferência internacional [sobre a Síria] em meados de novembro", disse Lavrov a jornalistas após conversações com Kerry em Bali, na Indonésia.

"Hoje, nós concordamos com as medidas necessárias para que os governos e a oposição venham à conferência", disse Lavrov, segundo a agência de notícias RIA-Novosti.

A chamada conferência de paz Genebra II tem como objetivo reunir os lados em conflito no país, onde mais de 115 mil pessoas foram mortas desde o início de uma revolta contra o regime do presidente Bashar Assad, em março de 2011, de acordo com ativistas.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também propôs meados de novembro para a conferência no mês passado, durante uma primeira reunião com o chefe da Coalizão Nacional Síria, de oposição, Ahmad Jarba. O líder do grupo sírio disse que ele estava pronto para enviar uma delegação à reunião.

O enviado da Liga Árabe na ONU, Lakhdar Brahimi, disse para a TV5 Monde no domingo que esperava que os dois lados concordassem em participar de uma conferência de paz em Genebra em meados de novembro "sem condições prévias". Fonte: Dow Jones Newswires.