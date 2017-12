Rússia e Irã continuarão com negociações no sábado O secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, disse nesta quarta-feira que no próximo sábado o país retomará com a Rússia as conversas sobre a proposta de Moscou de enriquecer urânio para Teerã em território russo. Larijani, citado pela agência de notícias iraniana Fars, explicou que o diretor da Agência Atômica da Rússia, Serguei Kirienko, viajará a Teerã para dar continuidade às negociações. Representantes iranianos e russos encerraram na terça-feira suas consultas em Moscou sem um acordo, mas as partes decidiram continuar em Teerã as conversas sobre a oferta russa, que conta com o apoio tanto da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) como da trindade européia (Reino Unido, França e Alemanha). Esta iniciativa é considerada a última oportunidade de solucionar a crise nuclear iraniana na AIEA e evitar a possível imposição de sanções ao regime iraniano pelo Conselho de Segurança da ONU. O Kremlin espera chegar a um acordo com Teerã antes que o diretor-geral da AIEA, Mohamed El Baradei, apresente no dia 6 de março ao Conselho de Governadores deste órgão o relatório destinado à ONU.