Rússia e Irã divergem sobre financiamento de usina nuclear A Rússia e o Irã entraram em divergência nesta sexta-feira, 9, por um acordo sobre o financiamento da usina nuclear de Bushehr, que é construída por engenheiros russos no Golfo Pérsico, o que poderia atrasar sua entrada em funcionamento para 2008. Os representantes iranianos reconheceram o problema da falta de pagamentos, mas "se negaram a assinar um protocolo que contemplasse as medidas para sua solução", disse à agência "Interfax" um porta-voz da companhia russa encarregada do projeto. O chefe da delegação iraniana, Mohammed Sayed, assessor para Assuntos Internacionais da Agência de Energia Atômica Iraniana, tinha declarado anteriormente à televisão russa que o Irã destinaria "fundos adicionais para que a usina seja construída de acordo com os prazos previstos".