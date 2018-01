Rússia e Iraque assinarão acordo de US$ 40 bi Os governos da Rússia e do Iraque firmarão um novo acordo comercial de US$ 40 bilhões, com duração de cinco anos, para cooperação em áreas como petróleo, energia elétrica, produtos químicos e transportes, entre outras. A decisão do Kremlin de prosseguir com o acordo sugere que a Rússia pretende continuar fortalecendo sua relação com o país árabe, apesar da intenção dos Estados Unidos de atacar Bagdá.