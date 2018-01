Rússia e Japão discutem posse das ilhas Kurilas O presidente da Rússia, Vladimir Putin e o primeiro-ministro japonês, Yoshiro Mori, reuniram-se neste domingo na localidade siberiana de Irkutsk, para discutir, entre outros temas, a disputa territorial envolvendo as ilhas Kurilas, de acordo com a agência de notícias Itar Tass. Localizadas ao norte do Japão, as Kurilas foram conquistadas pelas tropas soviéticas em 1945. O governo japonês quer quatro ilhas ao sul deste arquipélago. A disputa tem impedido a assinatura de um acordo de paz definitivo entre os dois países, que em 1956 firmaram um armistício.