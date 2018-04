Rússia e Noruega encerram disputa territorial no Ártico Os líderes de Rússia e Noruega anunciaram hoje que fecharam um compromisso sobre a fronteira marítima no Mar de Barents, no Ártico. Com isso, eles encerram uma disputa de quatro décadas por uma região onde se acredita que exista uma vasta reserva de petróleo e gás natural. "Esta solução é mais que traçar uma linha sob o oceano. É sobre desenvolver boas relações entre vizinhos", afirmou o primeiro-ministro norueguês, Jens Stoltenberg, em entrevista à imprensa ao lado do presidente russo, Dmitry Medvedev. "Isso unirá muito mais que dividirá, e se tornará uma ponte para a cooperação."