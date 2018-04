Rússia e Otan concordam em retomar ligações militares A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e a Rússia concordaram em retomar as relações militares neste sábado, durante o primeiro encontro de representantes do alto escalão desde que a aliança suspendeu as relações com Moscou em represália à ofensiva russa na Geórgia, há dez meses. O secretário geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jaap de Hoop Scheffer, cujo mandato está terminando, anunciou que o chamado conselho Otan-Rússia (NRC, na sigla em inglês), um painel criado em 2002 para buscar relações melhores entre os dois grupos rivais durante a Guerra Fria, foi reativado. "É uma disposição minha deixar para o meu sucessor o NRC vivo e em operação", disse Hoop Scheffer, cuja gestão termina em 1 de agosto. "Após o encontro, eu conquistei esse objetivo, pois houve uma sensação clara de que o NRC, que se comportou de maneira neutra, está de volta", disse. "Nós também concordamos em retomar os contatos militares." As conversas entre o exército russo e a Otan foram paralisadas depois de uma guerra de cinco dias em agosto de 2008.