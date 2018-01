Rússia e Turquia reforçam cooperação na Síria para encerrar conflito

ANCARA - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 28, que seu país reforçará sua colaboração com a Turquia para chegar a um cessar-fogo na Síria. Em entrevista ao lado presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em Ancara, Putin disse que os países chegaram a um acordo para controlar áreas do cessar-fogo no noroeste do país.

Ele afirmou ainda que já existem as "condições necessárias" para encerrar o conflito na Síria e acrescentou que Ancara e Moscou vão intensificar sua cooperação para alcançar esse objetivo.

Mais de 330 mil pessoas, sendo 100 mil civis, morreram desde o início da guerra na Síria em 2011, segundo a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Curdistão. Sobre o plebiscito de independência do Curdistão em relação ao Iraque na última segunda, Erdogan afirmou que é necessário manter o território. "É preciso proteger a integridade territorial tanto da Síria quanto do Iraque", disse Erdogan.

O processo eleitoral, considerado histórico, amplia as tensões e os temores de instabilidade regional. Erdogan lamentou que as autoridades do Curdistão tenham cometido "o grande erro" de realizar o referendo, apesar de todas as advertências. "Temos que prevenir que cometam erros ainda maiores", acrescentou.

Os dois líderes destacaram ainda a evolução das relações bilaterais no setor de comércio e de turismo. / EFE e AFP