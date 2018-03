Rússia envia ajuda a vítimas de terremoto no Irã A Rússia anunciou neste sábado, dia 1.º, que enviará cobertores e outros bens de ajuda humanitária aos sobreviventes de uma série de terremotos que causou a morte de pelo menos 70 pessoas no Irã entre a noite de quinta-feira e as primeiras horas de ontem. O governo russo chegou a anunciar planos de enviar agentes de resgate e equipes médicas ao Irã, mas Teerã informou que esse tipo de ajuda é desnecessário e rejeitou essa parte da oferta, informaram funcionários em Moscou.