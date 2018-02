Rússia envia navios de guerra à Síria, diz agência

Texto atualizado às 16h51

MOSCOU - Uma flotilha de navios de guerra russos, encabeçada pelo "Almirante Chabanenko", teria zarpado nesta terça-feira, 10, em direção ao porto de Severomorsk, perto de Murmansk, no noroeste da Rússia, com destino ao porto sírio de Tartus, única base naval russa no Mediterrâneo. A informação é da agência russa Interfax.

O navio "Almirante Chabanenko" é especializado no combate contra submarinos. Junto com três barcos de transporte de tropas, ele deixou o porto de Severomorsk, no Círculo Polar Ártico, com destino ao Mediterrâneo, onde outros dois navios se juntarão à flotilha, de acordo com a agência russa.

A Interfax cita uma fonte militar não identificada. "O programa de viagem inclui uma escala no porto sírio de Tartus", disse a fonte, segundo a agência. A fonte teria dito ainda que a viagem ocorre "em conformidade com os planos de disponibilidade militar de navios russos" e que o deslocamento "não tem relação com a escalada da situação (de violência) na Síria".

Com Dow Jones e AFP