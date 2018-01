Rússia envia poderoso sistema de defesa a sua base na Síria Um super cruzador de 12 mil toneladas repleto de cargas de destruição, dois destróieres lançadores de mísseis, e caças avançados Su-30, prontos para encarar aventuras como a dos F-16 turcos que, na terça-feira, abateram um Su-24 que retornava de uma missão contra posições do Estado Islâmico. Mais que isso: as instalações utilizadas pela força expedicionária da Rússia passam a ser defendidas com baterias antiaéreas do míssil S-400, o mais poderoso do arsenal de Moscou.