Rússia escapou de 'tragédia' em 2011, diz revista

Em dezembro, autoridades de Moscou confirmaram que o submarino Yekaterinburg havia sofrido um incêndio. Segundo o Kremlin, porém, ele já estava desarmado "bem antes" do fogo tomar conta de compartimentos e, portanto, "não havia risco" de um vazamento nuclear.

Citando várias fontes da Marinha da Rússia, a reportagem afirma que a informação divulgada pelo Kremlin era simplesmente falsa. No momento da tragédia, os 16 mísseis R-29 estavam, cada um, com quatro ogivas.

O Ministério da Defesa da Rússia e o escritório do vice-primeiro-ministro Dmitri Rogozin, responsável por assuntos militares, recusaram-se a comentar as acusações. A Marinha russa tampouco se manifestou.

Chernobyl é considerado o pior acidente nuclear da História e, no imaginário russo, ainda representa a derrocada final da URSS.

O fogo começou enquanto o submarino - de 18.200 toneladas e 167 metros - estava no estaleiro de Roslyakovo, 1500 quilômetros ao norte de Moscou e um dos principais entrepostos para a frota militar russa. Sem conseguir controlar o fogo, as forças russas decidiram afundar a embarcação para acabar com as chamas. Ninguém morreu no incêndio.

Depois, quando o fogo havia sido apagado, o submarino foi levado a um depósito da Marinha - algo incomum para uma embarcação que não carregava armas. Jornalistas russos e estrangeiros não tiveram acesso ao local na época do incidente.

Segundo a revista russa, além dos 16 mísseis, o encouraçado levava dois reatores e um amplo arsenal convencional que incluía minas e torpedos. / AP