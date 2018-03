Rússia estende crédito a empresas afetadas pela crise O governo da Rússia vai oferecer crédito para as empresas das áreas de agricultura, defesa, energia, construção e automóveis que foram afetadas pela crise financeira, informou o Kremlin. O governo também irá estender o programa de crédito para pequenas empresas de US$ 341 milhões para US$ 1,1 bilhão, de acordo com agências de notícias russas, que citaram uma fonte oficial do governo russo. Empresas imobiliárias receberão mais crédito através de bancos estatais para construir mais casas enquanto companhias de energia terão ajuda do governo para pagar empréstimos externos e os créditos existentes serão refinanciados. Pelas medidas acordadas com o governo em uma reunião na quinta-feira, os bancos estatais terão créditos adicionais para projetos de agricultura e a indústria de defesa terá recursos governamentais extras garantidos. As informações são da Dow Jones.