Rússia: exercícios militares não têm relação com Ucrânia O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse aos jornalistas que os exercícios militares russos não têm relação com a situação política na Ucrânia. "O comandante supremo ordenou um teste sobre as habilidades de nossas tropas de responder a situações de crise que ameacem a segurança militar do país, incluindo ameaças terroristas, biológicas e causada pelo homem", disse Shoigu.