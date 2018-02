Rússia exige fim das hostilidades no Iraque O governo russo exigiu hoje o fim das hostilidades no Iraque para que se evite uma catástrofe, criticando também o uso desproporcional e indiscriminado da força por parte das tropas de ocupação contra a população civil. Por meio do Ministério das Relações Exteriores, o Kremlin divulgou mensagem exortando as tropas da coalizão a respeitarem a Resolução 1.438 do Conselho de Segurança da ONU, que pede aos países da ocupação o comprometimento com as leis internacionais, evitando confrontos em áreas nas quais a população seja colocada em perigo.