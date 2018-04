O porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, Maksim Prauta, disse que quatro navios russos estavam bloqueando o navio antisubmarino Ternopil e o navio de comando Slavutych, no porto de Sebastopol.

Ele disse que os russos ordenaram a rendição da tripulação no período de uma hora ou as embarcações seriam invadidas e confiscadas. Fonte: Associated Press.