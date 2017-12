Rússia garante que queda da Mir será segura O Ministério das Relações Exteriores da Rússia tentou diminuir nesta sexta-feira os temores da comunidade internacional sobre a hipotética queda da estação espacial russa Mir, de 140 toneladas, sobre alguma parte habitada do planeta durante a operação de queda controlada da estrutura orbital. A desgastada estação espacial de 15 anos será derrubada em segurança em março, com seus restos sendo guiados para uma área remota do Pacífico Sul, para evitar riscos, informou a chancelaria por meio de um comunicado. De acordo com o ministério, os restos da Mir serão direcionados a uma área do oceano a 47 graus de latitude sul e 140 graus de longitude oeste, num ponto quase eqüidistante entre a Austrália e o Chile. "A maior parte dos componentes da estação será queimada na reentrada na atmosfera, mas alguns fragmentos chegarão à superfície da Terra", de acordo com o ministério russo das Relações Exteriores. "Não há elementos radioativos, biológicos e químicos nem outros materiais perigosos a bordo da estação", afirma o ministério. As autoridades espaciais russas tentarão realizar a descida controlada da Mir em 6 de março, mas a data poderá ser alterada. Tudo dependerá da orbita na qual se encontrará a Mir na ocasião.