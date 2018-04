Rússia impede plano para assassinar Putin

A emissora mostrou dois homens que disseram agir sob as ordens do senhor da guerra checheno, Doku Umarov. Eles informaram que planejavam o ataque ao premiê na cidade portuária de Odessa, na Ucrânia, e que pretendiam executá-lo em Moscou.

A TV estatal disse que três conspiradores haviam vindo dos Emirados Árabes para a Ucrânia, via Turquia, com as "instruções claras de representantes de Umarov". Um desses homens morreu em uma explosão em janeiro, o que levou à investigação, disse a reportagem.

"Eles nos disseram que primeiramente vieram à cidade de Odessa para aprender como fazer bombas", disse o "Channel One", mostrando um homem identificado como Ilya Pyanzin. "Depois, em Moscou eles fariam ataques a alvos comerciais, com a tentativa subsequente de assassinar o primeiro-ministro russo", disse o homem em reportagem da TV estatal.

As imagens do "Channel One", que possivelmente foram feitas na Ucrânia, mostravam um vídeo de Putin entrando em seu carro. Essas imagens estavam no laptop pertencente ao segundo homem preso, identificado como Adam Osmayev. "As imagens serviriam para que tivéssemos uma ideia de como o premiê é protegido", disse Osmayev.

"O objetivo final era chegar a Moscou e encenar uma tentativa de assassinato contra Putin", informou Osmayev. "O prazo seria após as eleições presidenciais", disse Osmayev. As informações são da Dow Jones.