Rússia inicia amanhã saída de zona-tampão na Geórgia Forças russas começarão a se retirar amanhã de uma zona-tampão na Geórgia e a mobilização será concluída em 24 horas. O general Marat Kulakhmetov, comandante das forças russas de manutenção de paz na Ossétia do Sul, fez o anúncio hoje em uma base militar em Tskhinvali, a capital ossetiana. Kulakhmetov não fez menção às forças russas presentes em uma zona-tampão em torno da Abkházia, outra região separatista georgiana onde há presença de forças russas de manutenção de paz. Como parte de um acordo mediado pela União Européia (UE), a Rússia se comprometeu a retirar-se das duas zonas-tampões na Geórgia até a sexta-feira. O contingente russo recuará para o interior da Ossétia do Sul e da Abkházia, onde já estava presente antes da breve guerra travada em agosto entre Moscou e Tbilisi. Forças russas invadiram a Geórgia em 8 de agosto, um dia depois de forças georgianas terem deflagrado uma ofensiva militar para recuperar a Ossétia do Sul, uma província separatista pró-Moscou.