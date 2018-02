Rússia: Irã precisa parar enriquecimento durante negociações As potências mundiais propuseram ao Irã que ele interrompa o enriquecimento de urânio durante as negociações internacionais sobre seu programa nuclear, informou a agência de notícias Interfax neste sábado, citando o ministro das Relações Exteriores da Rússia. O ministro Sergei Lavrov, falando após retornar de um encontro das potências sobre o Irã, em Londres, disse que o enriquecimento de urânio teria que ser interrompido para as conversações. "Nossa primeira condição é o congelamento, suspensão do enriquecimento de urânio", disse Lavrov em Moscou, segundo a Interfax. "A visão das seis (potências) é de que o Irã precisa cessar o enriquecimento de urânio apenas durante o período em que as negociações durarem." "Isso não é um ultimato, é uma proposta", disse Lavrov. "É uma proposta bastante genuína." As principais potências concordaram na sexta-feira a fazer uma nova oferta ao Irã para que o país suspenda seu trabalho nuclear, disse o secretário do Exterior britânico, David Miliband. O grupo é forma pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU --Estados Unidos, China, França, Rússia e Grã-Bretanha-- e pela Alemanha. Os Estados Unidos e outros países ocidentais suspeitam que o Irã use seu programa nuclear civil como cobertura para desenvolver armas nucleares. O Irã afirma que seu programa nuclear é necessário para gerar eletricidade, de modo que o país possa exportar mais petróleo e gás. (Por Guy Faulconbridge)