Rússia ironiza proposta dos EUA de perdoar dívida iraquiana Os Estados Unidos, que sugeriram à Rússia renunciar a cobrança dos créditos concedidos ao Iraque, deveriam primeiro perdoar a dívida da ex-União Soviética, cujos vencimentos são cobrados com regularidade, respondeu hoje, com ironia, uma fonte governamental russa à proposta americana. O vice-secretário de Defesa americano, Paul Wolfowitz, havia convidado Moscou e Paris a cancelar a bilionária dívida iraquiana, para facilitar a reconstrução pós-guerra. Segundo Wolfowitz, tais dívidas seriam fruto de empréstimos concedidos não ao país, mas ao governo de Saddam Hussein. Seguindo esta lógica, replicou a fonte governamental russa, poderia-se argumentar que também os empréstimos de países ocidentais à União Soviética foram concedidos ao regime, e não ao país. "E, portanto, seria lógico perdoar a Rússia de dívidas velhas da ex-União Soviética", disse a fonte. No final de 2002, a dívida soviética da Rússia era avaliada em cerca de US$ 56 bilhões. O Iraque, por sua vez, deve à Rússia cerca de US$ 8 bilhões. Veja o especial :