Rússia lança míssil intercontinental durante teste A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental nesta terça-feira, numa manobra de teste, informam agências de notícias, citando as Forças de Mísseis Estratégicos. O míssil foi disparado do cosmódromo de Plesetsk, no norte da Rússia, e caiu no alvo escolhido, no Oceano Pacífico, dizem os informes. O propósito do lançamento era testar os sistemas no cosmódromo e reunir dados técnicos sobre o vôo do foguete, diz a agência Interfax, citando a assessoria de imprensa das Forças Estratégicas. O lançamento se segue a duas falhas embaraçosas em testes de mísseis disparados a partir de submarinos, durante manobras militares realizadas em fevereiro. No final daquele mês, a Rússia informou haver testado, com sucesso, um veículo espacial capaz de penetrar escudos antimíssil. Os detalhes ainda são desconhecidos, mas acredita-se que se trata de uma ogiva manobrável.