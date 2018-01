Rússia lança nova onda de ataques contra rebeldes na Síria Autoridades do Exército da Síria dizem que aviões russos lançaram uma nova onda de ataques contra posições rebeldes nas regiões central e norte do país. Segundo a emissora estatal de TV, os bombardeios "precisos e focados" destruíram um centro de comando do Estado Islâmico na cidade de Latamneh e outras unidades em Jisr al-Shughour e Maaret al-Numan.