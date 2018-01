Rússia lança satélite militar A Rússia lançou um satélite militar nesta quarta-feira na esperança de aumentar o número de equipamentos do gênero que possui em órbita atualmente, informaram as agências de notícias russas. O satélite, cujo propósito especifico não foi revelado, foi lançado por um foguete Soyuz-U que partiu de um local no norte da Rússia, informaram agências russas, citando o porta-voz da Força Espacial, Alexei Kuznetsov. Kuznetsov disse que o lançamento foi bem-sucedido e que não há problemas aparentes, mas informou que o local onde o satélite deve entrar em orbita está fora da zona que pode ser monitorada pela Rússia, reportou a agência Itar-Tass. Segundo a agência, a Rússia possui 94 satélites em orbita, incluindo mais de 50 para fins militares. Contudo, somente 10% desses equipamento ainda estão em operação.