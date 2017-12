Rússia lançará míssil balístico estratégico Topol-M em dezembro A Rússia informou nesta terça-feira que lançará em dezembro um foguete balístico intercontinental Topol-M de uma rampa móvel, dentro dos testes prévios à incorporação deste sistema de mísseis ao serviço ativo. "Em dezembro, continuará o desenvolvimento de outra modalidade dos mísseis da série Topol", disse à agência Itar-Tass um porta-voz da base de Plesetsk, de onde será feito o lançamento. Os mísseis Topol-M ou RS-12M2 são os pilares da modernização das forças estratégicas nucleares russas. Atualmente, Moscou conta com pelo menos cinco regimentos com mísseis Topol-M colocados em silos, e para o ano que vem está prevista a formação dos primeiros regimentos com Topol-M sobre rampas móveis. Depois dos foguetes colocados em submarinos nucleares, os mísseis balísticos móveis em terra são os mais efetivos do ponto de vista operacional, porque podem mudar permanentemente sua posição e burlar durante certo tempo os sistemas de detecção. Catalogados como foguetes inteligentes, os mísseis Topol-M (SS-X-27 Sickle, segundo a classificação da Otan) têm 22,7 metros de comprimento e alcance de até 10.000 quilômetros, utilizam combustível sólido e pesam 47 toneladas. Segundo os militares russos, os Topol-M são os mísseis mais velozes de seu arsenal nuclear, podem burlar os mais modernos sistemas de defesa contra foguetes e podem ter uma ou várias ogivas nucleares. Com exceção de outros sistemas de mísseis estratégicos, os Topol-M são os primeiros modelos fabricados pela Rússia sem a cooperação de outros países da extinta União Soviética.