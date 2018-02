Rússia: Lavrov diz que solução pacífica na Ucrânia é primordial para cessar-fogo O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, disse que uma solução pacífica para a crise na Ucrânia é primordial para com o acordo de cessar-fogo entre as forças de Kiev e os militantes pró-Rússia, dizendo que a lei aprovada pela Ucrânia sobre territórios controlados por rebeldes apoiados pela Rússia no leste do país contraria o acordo de cessar-fogo em vigor.