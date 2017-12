Rússia: Lenin deixou conta na Suíça com apenas 8 euros Há 82 anos da morte de Vladimir Ilic Ulianov, mundialmente conhecido como Lenin, este permanece como o titular de uma conta corrente em Zurique, na Suíça, que, na época em que foi aberta, continha o correspondente a 8 euros. A descoberta foi feita por Ivan Tarenko, um ex-coronel do Exército Vermelho, agora trabalhando no banco russo Impexbank. Tarenko é um apaixonado pela História e, com a ajuda de um colega suíço do banco UBS, o maior gestor de fortunas do mundo, pesquisou sobre as posses suíças do fundador da União Soviética. "Sabemos que ele teve que deixar a Suíça às pressas em 27 de março de 1917, e imaginei que ele não tivesse tido tempo de fechar a conta no banco", disse Tarenko ao jornal Komsomolskaia Pravda. A conta existe, está registrada com o número 611361 e, no momento da partida de Lenin da Suíça, continha 5 francos suíços. Tarenko logo consultou outros especialistas e, segundo seus cálculos, além de considerarem também as guerras mundiais, Lenin teria hoje o equivalente a 8 euros. No entanto, o saldo atual, com todos os juros acumulados em quase 90 anos, poderá ser comunicado apenas aos descendentes do titular. Contudo, em Moscou, a neta de Lenin, Olga Ulianova, recusa-se a saber o valor, "não quero nem falar sobre esse assunto", declarou ao jornal Komsomolskaia Pravda.